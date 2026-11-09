Новости СВО 9 ноября: ВС РФ берут в клещи Дружковку, срывают контратаки ВСУ под Ореховом и Купянском, Брюссель ищет 40 млрд на Украину
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Армия России блокирует Алексеево-Дружковку, «Восток» наступает на Барвиновку, оборона ВСУ трещит под Купянском, Кремль усилит делерацию на переговорах в Абу-Даби — дайджест на 9 ноября.
Армия России выбивает ВСУ из городов ДНР и Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река
ДНР 9 ноября: Армия России окружает Дружковку
ВС РФ наступают на флангах Дружковки и ведут упорные бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. На Добропольском участке штурмовые подразделения расширяют зону охвата укрепрайона. По данным ресурса WarGonzo, боестолкновения сместились к рубежам Сергеевки, Шиловки и окраинам Белозёрского, а также в район Надии — Нефёдоровки.
— Контроль у Новогригоровки расширен, в то время как Роганское на данный момент остаётся в серой зоне, — отмечает военкор Евгений Лисицын.
На Константиновском направлении продолжаются сражения за Алексеево-Дружковку, где российские подразделения продавливают оборону ВСУ. На Северском участке войска продвинулись в районе Рай-Александровки и проводят зачистку лесных массивов на рубеже Диброва — Озёрное, нанося огневое поражение опорным пунктам противника вдоль русла Северского Донца.
Запорожская область 9 ноября: «Восток» штурмует Орехов и Преображенку
В Запорожской области, по данным военкора Евгения Лисицына, ожесточённые встречные бои идут за Орехов и прилегающую Преображенку. На восточном участке Ореховского выступа подразделения Армии России расширяют зону контроля западнее и северо-западнее ранее освобождённого Омельника.
— За прошедшие сутки подразделения группировки «Восток» сорвали 12 контратак противника на различных участках фронта. На освобождённой территории ликвидированы три диверсионные группы противника, — сообщает «Воин DV».
Штурмовые группы «Востока» добились тактических успехов сразу на нескольких направлениях: западнее Новосолошино установлен контроль над опорными пунктами в районе Вольнянки, а западнее Зелёной Дибровы продолжается расширение плацдарма на западном берегу реки Верхняя Терса с боями у Барвиновки и Воскресенки.
На северо-западном участке силы Минобороны РФ наступают широким фронтом от Шевченковского до Светлой Долины, удерживая под плотным огневым контролем ключевую дорогу Воскресенка — Терсянка.
Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили украинские станции спутниковой связи Starlink. Видео © Telegram / Минобороны России
Харьковская область 9 ноября: ВС РФ продвигаются в Купянске
На Купянском участке фронта, по информации WarGonzo, бои идут непосредственно в Купянске и агломерации — Купянске-Узловом. Севернее города продолжаются столкновения в районах Голубовки и Кондрашовки, а близ Радьковки российские подразделения зафиксировали продвижение.
— На Волчанском, Великобурлукском и приграничном направлениях штурмовики «Севера» улучшили тактическое положение на ряде рубежей. Есть успехи в районах Приколотного, Малого Бурлука, Митрофановки, а также продвижение у Высокой Яруги и Кочубеевки при упорных встречных боях в Шевченково Первом. На Липцовском участке штурмовики продвинулись на 150 метров южнее Новой Казачьей, —передают авторы «Северного ветра».
Сумская область 9 ноября: Артиллерия «Севера» уничтожила взвод теробороны ВСУ
В Сумской области сохраняется высокая интенсивность позиционных боёв. Штурмовые подразделения группировки «Север» методично сковывают действия противника, действующего рассредоточенными малыми группами под постоянным прикрытием беспилотников.
— В Шосткинском районе штурмовые группы продвинулись по лесополосам на двух участках с общим вклинением до 200 метров. На смежном направлении — в районе села Коренёк российские подразделения также развивают продвижение. Кроме того, в Краснопольском районе артиллерийским огнём уничтожен командно-наблюдательный пункт взвода 115-й бригады украинской теробороны у села Степок, — рассказывают авторы «Северного ветра».
Карта СВО на 9 ноября 2026 года
ВС РФ окружают Дружковку. Фото © divgen.ru
Россия усилит делегацию для переговоров в Абу-Даби
Москва усилит состав делегации на предстоящих во вторник переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби.
Как сообщает агентство Bloomberg, группу возглавит помощник президента Владимир Мединский, руководивший российскими переговорщиками весной 2022 года.
В состав делегации также включены заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и представитель Генштаба ВС РФ Жигарловский. Привлечение дипломатов, курирующих трек отношений с США и постсоветское пространство, вместе с высшим армейским руководством позволит одновременно вырабатывать политические нюансы соглашения и механизмы контроля за их соблюдением.
— Формирование делегации такого уровня служит сигналом о готовности Москвы к предметным переговорам после месяцев тупика, однако не свидетельствует о намерении идти на односторонние уступки, — передаёт агентство.
На фоне этого депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Neutrality Studies констатировал, что реальная динамика конфликта складывается в пользу России вопреки ожиданиям западных столиц.
Немецкий политик призвал европейские государства трезво оценить риски и занять активную позицию в мирном процессе, подчеркнув, что именно страны Европы несут главные издержки от затягивания конфликта и должны быть первыми заинтересованы в его скорейшем завершении.
Евросоюз ищет 40 млрд евро для Украины: российские активы не помогут
Евросоюзу надо выпустить новые совместные долговые обязательства на сумму около 40 млрд евро, чтобы покрыть растущие финансовые запросы Киева. С учётом очередных заимствований с рынка, объём помощи ЕС Украине превысит 200 млрд евро.
Поводом для экстренного поиска финансов стал новый запрос Владимира Зеленского, запросившего на 2027 год ещё 70 млрд евро, из которых 46 млрд евро Киев рассчитывает получить напрямую от Брюсселя.
— Расчёт на компенсацию этих затрат за счёт замороженных российских активов не оправдался: за два с лишним года доходы от них составили лишь около 8 млрд евро, а прямая конфискация заблокирована юридическими барьерами, — сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.