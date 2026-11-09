Новости СВО 9 ноября: ВС РФ берут в клещи Дружковку, срывают контратаки ВСУ под Ореховом и Купянском, Брюссель ищет 40 млрд на Украину Оглавление ДНР 9 ноября: Армия России окружает Дружковку Запорожская область 9 ноября: «Восток» штурмует Орехов и Преображенку Харьковская область 9 ноября: ВС РФ продвигаются в Купянске Сумская область 9 ноября: Артиллерия «Севера» уничтожила взвод теробороны ВСУ Карта СВО на 9 ноября 2026 года Россия усилит делегацию для переговоров в Абу-Даби Евросоюз ищет 40 млрд евро для Украины: российские активы не помогут Армия России блокирует Алексеево-Дружковку, «Восток» наступает на Барвиновку, оборона ВСУ трещит под Купянском, Кремль усилит делерацию на переговорах в Абу-Даби — дайджест на 9 ноября. 6765 6765 Армия России выбивает ВСУ из городов ДНР и Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

ДНР 9 ноября: Армия России окружает Дружковку

ВС РФ наступают на флангах Дружковки и ведут упорные бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации.​ На Добропольском участке штурмовые подразделения расширяют зону охвата укрепрайона. По данным ресурса WarGonzo, боестолкновения сместились к рубежам Сергеевки, Шиловки и окраинам Белозёрского, а также в район Надии — Нефёдоровки.

— Контроль у Новогригоровки расширен, в то время как Роганское на данный момент остаётся в серой зоне, — отмечает военкор Евгений Лисицын.

​На Константиновском направлении продолжаются сражения за Алексеево-Дружковку, где российские подразделения продавливают оборону ВСУ. На Северском участке войска продвинулись в районе Рай-Александровки и проводят зачистку лесных массивов на рубеже Диброва — Озёрное, нанося огневое поражение опорным пунктам противника вдоль русла Северского Донца.

Запорожская область 9 ноября: «Восток» штурмует Орехов и Преображенку

​В Запорожской области, по данным военкора Евгения Лисицына, ожесточённые встречные бои идут за Орехов и прилегающую Преображенку. На восточном участке Ореховского выступа подразделения Армии России расширяют зону контроля западнее и северо-западнее ранее освобождённого Омельника.

— За прошедшие сутки подразделения группировки «Восток» сорвали 12 контратак противника на различных участках фронта. На освобождённой территории ликвидированы три диверсионные группы противника, — сообщает «Воин DV».

​Штурмовые группы «Востока» добились тактических успехов сразу на нескольких направлениях: западнее Новосолошино установлен контроль над опорными пунктами в районе Вольнянки, а западнее Зелёной Дибровы продолжается расширение плацдарма на западном берегу реки Верхняя Терса с боями у Барвиновки и Воскресенки.

На северо-западном участке силы Минобороны РФ наступают широким фронтом от Шевченковского до Светлой Долины, удерживая под плотным огневым контролем ключевую дорогу Воскресенка — Терсянка.

Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили украинские станции спутниковой связи Starlink. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 9 ноября: ВС РФ продвигаются в Купянске

​На Купянском участке фронта, по информации WarGonzo, бои идут непосредственно в Купянске и агломерации — Купянске-Узловом. Севернее города продолжаются столкновения в районах Голубовки и Кондрашовки, а близ Радьковки российские подразделения зафиксировали продвижение.

​— На Волчанском, Великобурлукском и приграничном направлениях штурмовики «Севера» улучшили тактическое положение на ряде рубежей. Есть успехи в районах Приколотного, Малого Бурлука, Митрофановки, а также продвижение у Высокой Яруги и Кочубеевки при упорных встречных боях в Шевченково Первом. На Липцовском участке штурмовики продвинулись на 150 метров южнее Новой Казачьей, —передают авторы «Северного ветра».

Сумская область 9 ноября: Артиллерия «Севера» уничтожила взвод теробороны ВСУ

​В Сумской области сохраняется высокая интенсивность позиционных боёв. Штурмовые подразделения группировки «Север» методично сковывают действия противника, действующего рассредоточенными малыми группами под постоянным прикрытием беспилотников.

​— В Шосткинском районе штурмовые группы продвинулись по лесополосам на двух участках с общим вклинением до 200 метров. На смежном направлении — в районе села Коренёк российские подразделения также развивают продвижение. Кроме того, в Краснопольском районе артиллерийским огнём уничтожен командно-наблюдательный пункт взвода 115-й бригады украинской теробороны у села Степок, — рассказывают авторы «Северного ветра».

Карта СВО на 9 ноября 2026 года

ВС РФ окружают Дружковку. Фото © divgen.ru

Россия усилит делегацию для переговоров в Абу-Даби

Москва усилит состав делегации на предстоящих во вторник переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

Как сообщает агентство Bloomberg, группу возглавит помощник президента Владимир Мединский, руководивший российскими переговорщиками весной 2022 года.

В состав делегации также включены заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и представитель Генштаба ВС РФ Жигарловский. Привлечение дипломатов, курирующих трек отношений с США и постсоветское пространство, вместе с высшим армейским руководством позволит одновременно вырабатывать политические нюансы соглашения и механизмы контроля за их соблюдением.

— Формирование делегации такого уровня служит сигналом о готовности Москвы к предметным переговорам после месяцев тупика, однако не свидетельствует о намерении идти на односторонние уступки, — передаёт агентство.

На фоне этого депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Neutrality Studies констатировал, что реальная динамика конфликта складывается в пользу России вопреки ожиданиям западных столиц.

Немецкий политик призвал европейские государства трезво оценить риски и занять активную позицию в мирном процессе, подчеркнув, что именно страны Европы несут главные издержки от затягивания конфликта и должны быть первыми заинтересованы в его скорейшем завершении.

Евросоюз ищет 40 млрд евро для Украины: российские активы не помогут

Евросоюзу надо выпустить новые совместные долговые обязательства на сумму около 40 млрд евро, чтобы покрыть растущие финансовые запросы Киева. С учётом очередных заимствований с рынка, объём помощи ЕС Украине превысит 200 млрд евро.

​Поводом для экстренного поиска финансов стал новый запрос Владимира Зеленского, запросившего на 2027 год ещё 70 млрд евро, из которых 46 млрд евро Киев рассчитывает получить напрямую от Брюсселя.

— Расчёт на компенсацию этих затрат за счёт замороженных российских активов не оправдался: за два с лишним года доходы от них составили лишь около 8 млрд евро, а прямая конфискация заблокирована юридическими барьерами, — сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Авторы Артём Артёмов