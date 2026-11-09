Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, предприятиям по производству беспилотников и военным грузам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Поражены объекты, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса и подразделений ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников. В частности, в Полтавской области под удар попал Глобинский завод, где осуществлялись сборка и хранение дальнобойных БПЛА.

Кроме того, поражены электроподстанции в районе Белой Церкви Киевской области, Кривого Рога Днепропетровской области и Черкасс. В Винницкой области целью стала тяговая электроподстанция. Также российское военное ведомство сообщило о поражении сухогруза в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. Судно перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ.

Удары ВС РФ наносились по объектам, связанным с обеспечением украинского военно-промышленного комплекса, производством беспилотников и военными поставками.