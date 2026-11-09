Завод и сухогруз: Минобороны раскрыло цели ночных ударов ВС РФ по Украине
ВС РФ ударили по Глобинскому заводу по сборке и хранению БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, предприятиям по производству беспилотников и военным грузам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Поражены объекты, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса и подразделений ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников. В частности, в Полтавской области под удар попал Глобинский завод, где осуществлялись сборка и хранение дальнобойных БПЛА.
Кроме того, поражены электроподстанции в районе Белой Церкви Киевской области, Кривого Рога Днепропетровской области и Черкасс. В Винницкой области целью стала тяговая электроподстанция. Также российское военное ведомство сообщило о поражении сухогруза в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. Судно перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ.
Удары ВС РФ наносились по объектам, связанным с обеспечением украинского военно-промышленного комплекса, производством беспилотников и военными поставками.
Ранее Life.ru рассказывал об ударах по подстанции «Светлое» и сухогрузу с военными грузами для ВСУ. Электроподстанция в Днепропетровской области обеспечивала энергоснабжение предприятий оборонной промышленности в Днепре. Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении сухогруза, следовавшего через Чёрное море в Одессу. На борту находились военное имущество и продукция двойного назначения.