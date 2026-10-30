Минобороны сообщило об ударе по подстанции «Светлое» и сухогрузу под Днепром
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Российские войска в ночь на 30 октября провели массированную атаку на предприятия украинского военно-промышленного комплекса, энергетическую инфраструктуру и морские пути снабжения ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, для поражения целей применялись высокоточные средства наземного базирования и ударные беспилотники.
Одним из объектов, попавших под удар, стала электроподстанция ПС-330 «Светлое» в одноимённом населённом пункте Днепропетровской области. По информации военного ведомства, через неё осуществлялось энергоснабжение предприятий оборонной промышленности в Днепре. В общей сводке также упоминаются объекты в Киеве и Киевской области, задействованные в производстве и хранении беспилотников.
Отдельной целью оказался сухогруз, следовавший через Чёрное море в Одессу. Как утверждают в министерстве, судно перевозило военное имущество и продукцию двойного назначения для украинской армии. Кроме того, российские военные отчитались о поражении портовой инфраструктуры, используемой для обеспечения ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по двум электроподстанциям в Волынской области. По данным Минобороны, 28 октября были поражены ПС-330 «Луцк-Северная» и аналогичный энергообъект в Ковеле. В ведомстве заявили, что обе станции обеспечивали электричеством предприятия по выпуску дронов и комплектующих, а также логистические центры с военными грузами.