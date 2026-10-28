ВС РФ поразили подстанции в Луцке и Ковеле, снабжавшие предприятия ВПК

Российские беспилотники поразили две электроподстанции в Волынской области — ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, подстанции обеспечивали работу предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотники и комплектующие к ним. Кроме того, они снабжали электричеством логистические центры, используемые для хранения военного имущества.

Удары нанесли днём 28 октября.

Ранее российские военные заявили о поражении распределительной электроподстанции в Житомире. По информации Минобороны, тот объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.