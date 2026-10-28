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Опубликовано 28 октября, 18:09

ВС РФ поразили подстанции в Луцке и Ковеле, снабжавшие предприятия ВПК

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российские беспилотники поразили две электроподстанции в Волынской области — ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, подстанции обеспечивали работу предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотники и комплектующие к ним. Кроме того, они снабжали электричеством логистические центры, используемые для хранения военного имущества.

Удары нанесли днём 28 октября.

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Ранее российские военные заявили о поражении распределительной электроподстанции в Житомире. По информации Минобороны, тот объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

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Александра Вишнякова
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