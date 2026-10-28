Российские войска сообщили о переходе под их контроль двух населённых пунктов — Алисовки в Харьковской области и Бариловки в Сумской. На харьковском направлении боевую задачу выполнили подразделения группировки «Север». Об установлении контроля над Алисовкой сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По информации военных, в боях за село участвовали штурмовики 1431-го мотострелкового полка, противостоявшие подразделениям 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. После продолжительных столкновений российская сторона заявила о занятии населённого пункта.

Алисовка расположена на севере Харьковской области, примерно в трёх километрах от российской границы. Бариловка находится в Сумской области, на территории бывшего Краснопольского района.

Ранее Life.ru сообщал о переходе под контроль российских войск ещё трёх населённых пунктов в Харьковской и Сумской областях. По данным Минобороны РФ, подразделения ВС РФ заняли Грачёвку и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.