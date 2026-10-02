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Опубликовано 2 октября, 11:44

Армия России установила контроль над Грачёвкой, Сердобино и Малой Рыбицей

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Вооружённые силы Российской Федерации установили контроль над тремя населёнными пунктами в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в ходе ежедневного брифинга о ходе проведения специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, российские подразделения заняли сёла Грачёвка и Сердобино на территории Харьковской области. Кроме того, под контроль военных перешел населённый пункт Малая Рыбица, расположенный в Сумской области.

В министерстве отметили, что активные наступательные действия подразделений ВС РФ позволили улучшить тактическое положение на соответствующих участках линии боевого соприкосновения.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударах танкистов группировки «Север» по позициям ВСУ в Харьковской области. По информации Минобороны, экипажи Т-72Б3М поражали цели, координаты которых передала воздушная разведка.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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