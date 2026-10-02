Армия России установила контроль над Грачёвкой, Сердобино и Малой Рыбицей

Вооружённые силы Российской Федерации установили контроль над тремя населёнными пунктами в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в ходе ежедневного брифинга о ходе проведения специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, российские подразделения заняли сёла Грачёвка и Сердобино на территории Харьковской области. Кроме того, под контроль военных перешел населённый пункт Малая Рыбица, расположенный в Сумской области.

В министерстве отметили, что активные наступательные действия подразделений ВС РФ позволили улучшить тактическое положение на соответствующих участках линии боевого соприкосновения.

Ранее Life.ru рассказывал об ударах танкистов группировки «Север» по позициям ВСУ в Харьковской области. По информации Минобороны, экипажи Т-72Б3М поражали цели, координаты которых передала воздушная разведка.