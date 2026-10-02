Танкисты «Севера» уничтожили опорники и технику ВСУ под Харьковом

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, технику и живую силу подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящихся, по данным Минобороны России, в окружении на северо-востоке Харьковской области.

Удар нанесли военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса. Цели обнаружили операторы воздушной разведки в лесополосе, после чего их координаты передали танкистам.

Экипаж Т-72Б3М открыл огонь с закрытой позиции по полученным координатам. В Минобороны заявили, что поражение целей подтвердили средствами объективного контроля.

В ведомстве также сообщили, что подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских формирований и одновременно расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области.

На Добропольском направлении военнослужащие инженерных подразделений группировки «Центр» используют БПЛА «Кирм-10» для минирования маршрутов, по которым перемещаются подразделения Вооружённых сил Украины. Комплекс «Кирм» объединяет беспилотник, систему сброса и дополнительную боковую камеру. Последняя позволяет операторам контролировать процесс минирования непосредственно во время выполнения задачи. Беспилотник способен нести до 8 кг боевой части и доставлять мины к заданной точке. Ещё одной особенностью комплекса в ведомстве назвали возможность повторного применения: без доработок и ремонта один аппарат может совершить до 30 вылетов.