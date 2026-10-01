Путин: ВС РФ за сентябрь взяли под контроль 1301 кв. км

Российские войска в сентябре поставили под контроль 1301 квадратный километр территории, а темпы продвижения увеличиваются. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в два с половиной раза больше, чем в предыдущий месяц. И темп движения войск нарастает», — сказал президент.

По словам Путина, ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает активно меняться.

3 сентября президент также заявлял, что российские подразделения продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения — где-то быстрее, где-то медленнее. Тогда он также отмечал увеличение темпа движения войск.

Нынешние данные Путин привёл уже по итогам всего сентября, сравнив территориальные изменения с показателями августа.

Ранее Путин заявлял, что российские войска продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения, а темпы движения постепенно увеличиваются. По данным Минобороны РФ, к середине сентября с начала 2026 года под контроль российских сил перешли более 5,3 тысячи квадратных километров и свыше 220 населённых пунктов. Президент считает, что ВС РФ освободят всю территорию ДНР раньше прогнозов Киева и Европы.