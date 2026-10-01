Российские войска освободят всю территорию Донецкой Народной Республики раньше сроков, которые называют Украина и европейские страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, сейчас под контролем Украины остаётся 11% территории ДНР.

Путин привёл оценки, которые, по его словам, звучат на украинском и европейском уровнях. В частности, представители руководства Украины считают, что смогут удерживать оставшуюся часть территории республики ещё около полутора лет. В Европе, как отметил президент РФ, называют срок в два года.

Однако Путин подчеркнул, что российская сторона оценивает ситуацию иначе. По его словам, освобождение оставшейся территории ДНР произойдёт значительно раньше указанных сроков.

«Мы считаем, что это произойдёт гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», — сказал лидер РФ.

Ранее Минобороны РФ показало карту боевых действий вблизи Доброполья в ДНР, где подразделения ВСУ попали в плотное кольцо наших войск. В ведомстве подчеркнули, что данный участок является одним из ключевых для достижения цели полного освобождения Донбасса.