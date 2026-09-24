Минобороны показало карту смертельного котла для ВСУ у Доброполья
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Минобороны РФ показало карту боевых действий вблизи Доброполья в ДНР, где подразделения ВСУ попали в плотное кольцо наших войск. В ведомстве подчеркнули, что данный участок явлется одним из ключевых для достижения цели полного освобождения Донбасса.
Карта Доброполья. Фото © Telegram / Минобороны РФ
«С освобождением Доброполья значительно возрастает угроза потери противником основного укрепрайона ВСУ на территории Донбасса – Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации», — сказано в тексте МО РФ.
Также район является одним из основных транспортных узлов для ВСУ, где шли пути поставок вооружения частям противника на передовую. Позиции в Доброполье враг использовал для нанесения ударов во фланг и тыл нашей Южной группировки войск, наступающей на Дружковку. Сейчас ВС РФ громят украинские отряды, окружённые в данном районе. Каждый день уничтожается от 30 до 50 боевиков, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВС России зачистили 152 здания в районе Доброполья Донецкой Народной Республики. Подразделения 51-й армии продолжают расширять внешнее кольцо окружения ВСУ.
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