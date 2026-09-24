Минобороны показало карту смертельного котла для ВСУ у Доброполья

Минобороны РФ показало карту боевых действий вблизи Доброполья в ДНР, где подразделения ВСУ попали в плотное кольцо наших войск. В ведомстве подчеркнули, что данный участок явлется одним из ключевых для достижения цели полного освобождения Донбасса.

Также район является одним из основных транспортных узлов для ВСУ, где шли пути поставок вооружения частям противника на передовую. Позиции в Доброполье враг использовал для нанесения ударов во фланг и тыл нашей Южной группировки войск, наступающей на Дружковку. Сейчас ВС РФ громят украинские отряды, окружённые в данном районе. Каждый день уничтожается от 30 до 50 боевиков, отметили в министерстве.