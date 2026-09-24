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Опубликовано 24 сентября, 10:07

За сутки ВС РФ зачистили 152 здания в районе Доброполья в ДНР

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За минувшие сутки ВС России зачистили 152 здания в районе Доброполья Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны. Подразделения 51-й армии продолжают расширять внешнее кольцо окружения ВСУ.

«В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 244 беспилотника ВСУ самолётного типа.

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Матвей Константинов
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