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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 24 сентября, 10:01

Не «потужно»: ВСУ захлёбываются в попытках прорвать кольцо окружения к Святогоровке

МО РФ: ВСУ вновь попытались прорваться из окружения к Святогоровке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска отразили очередные попытки подразделений Нацгвардии Украины прорваться из окружения в направлении Святогоровки в ДНР. Об этом 24 сентября сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, выйти из кольца пытались подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины.

Одновременно подразделения 51-й армии продолжили наступление в районе Доброполья. Минобороны заявило, что российские военнослужащие расширили внешнее кольцо окружения и взяли под контроль расположенное рядом село Малое.

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По данным российского военного ведомства, за сутки на этом участке украинские формирования потеряли более 45 военнослужащих, российские штурмовые подразделения зачистили 152 здания.

Накануне Минобороны уже сообщало о трёх попытках прорыва из окружения в направлении Святогоровки. Тогда, по данным ведомства, в них участвовали подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии и 425-го штурмового полка ВСУ. Российская сторона также заявляла о расширении внешнего кольца окружения в северо-западной части Доброполья.

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Ранее Life.ru писал, что российские подразделения расширили внешнее кольцо окружения на северо-западе Доброполья.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция (СВО)» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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