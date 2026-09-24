Не «потужно»: ВСУ захлёбываются в попытках прорвать кольцо окружения к Святогоровке

Российские войска отразили очередные попытки подразделений Нацгвардии Украины прорваться из окружения в направлении Святогоровки в ДНР. Об этом 24 сентября сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, выйти из кольца пытались подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины.

Одновременно подразделения 51-й армии продолжили наступление в районе Доброполья. Минобороны заявило, что российские военнослужащие расширили внешнее кольцо окружения и взяли под контроль расположенное рядом село Малое.

По данным российского военного ведомства, за сутки на этом участке украинские формирования потеряли более 45 военнослужащих, российские штурмовые подразделения зачистили 152 здания.

Накануне Минобороны уже сообщало о трёх попытках прорыва из окружения в направлении Святогоровки. Тогда, по данным ведомства, в них участвовали подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии и 425-го штурмового полка ВСУ. Российская сторона также заявляла о расширении внешнего кольца окружения в северо-западной части Доброполья.