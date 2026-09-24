Актёр Сафаров из «Солдатов» подписал контракт с Минобороны и уходит на СВО
Юрий Сафаров. Обложка © Кадр из сериала «Солдаты», реж. Сергей Арланов, Влад Николаев, сц. Леонид Купридо, Александр Тыкун
Актёр Юрий Сафаров, известный зрителям по роли сержанта Фомина в сериале «Солдаты», подписал контракт с Минобороны и отправился на полигон в Ростовской области. Там он проходит военную подготовку перед отправкой в зону спецоперации.
Ещё в прошлом году Сафаров планировал поступить на службу в российскую армию и отправиться в зону СВО. Тогда сделать это ему помешали проблемы со здоровьем. После восстановления актёр решил не отказываться от своего намерения и заключил контракт с Минобороны. Сафаров также выбрал себе позывной Грант.
«Я считаю неприемлемым для себя оставаться в стороне. Нужно психологически решить, что ты выходишь из зоны комфорта. И когда ты для себя это понял, то, наверное, просто решиться», — приводит слова артиста телеканал «Звезда».
Сейчас актёр вместе с другими военнослужащими проходит подготовку. Программа включает занятия по действиям в составе малых групп, штурму позиций и тактической медицине.
Ранее добровольцем в зону СВО отправился актёр Театра имени Вахтангова Иван Захава. С этим учреждением он связан ещё со студенческих лет. Во время учёбы в Театральном институте имени Б. В. Щукина Захава впервые вышел на его сцену.
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