Со сцены на фронт: Актёр Вахтанговского театра Захава ушёл на СВО

Спектакль «Варшавская мелодия» временно исчез из афиши Театра имени Вахтангова после решения актёра Ивана Захавы отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок на сборе труппы перед началом 106-го сезона.

«Спектакль «Варшавская мелодия» временно пропал из афиш, мы не будем показывать его в ближайшие месяцы, потому что наш артист, наш коллега, наш друг Иван Захава, который сегодня тоже здесь, принял решение и уходит добровольцев в зону специальной военной операции. Возвращайся здоровым и живым!» — сказал Крок.

Иван Захава связан с Театром имени Вахтангова ещё со студенческих лет. Он дебютировал на его сцене во время обучения в Театральном институте имени Б. В. Щукина — в спектаклях «Кот в сапогах», «Мадемуазель Нитуш» и «Варшавская мелодия».

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