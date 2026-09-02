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Специальная военная операция

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Опубликовано 2 сентября, 13:28

Со сцены на фронт: Актёр Вахтанговского театра Захава ушёл на СВО

Актёр Театра Вахтангова Иван Захава ушёл добровольцем в зону СВО

Актёр Театра Вахтангова Иван Захава. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Актёр Театра Вахтангова Иван Захава. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Спектакль «Варшавская мелодия» временно исчез из афиши Театра имени Вахтангова после решения актёра Ивана Захавы отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок на сборе труппы перед началом 106-го сезона.

«Спектакль «Варшавская мелодия» временно пропал из афиш, мы не будем показывать его в ближайшие месяцы, потому что наш артист, наш коллега, наш друг Иван Захава, который сегодня тоже здесь, принял решение и уходит добровольцев в зону специальной военной операции. Возвращайся здоровым и живым!» — сказал Крок.

Иван Захава связан с Театром имени Вахтангова ещё со студенческих лет. Он дебютировал на его сцене во время обучения в Театральном институте имени Б. В. Щукина — в спектаклях «Кот в сапогах», «Мадемуазель Нитуш» и «Варшавская мелодия».

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Ранее сообщалось, что студент Российского университета транспорта с позывным Фил заключил контракт и поступил на службу в Войска беспилотных систем. Сейчас он служит оператором-сапёром в 71-м отдельном полку БпС. По словам молодого человека, решение было осознанным, хотя для семьи оно стало неожиданностью. О происходящем на Украине он знал в том числе от родственников и близких. Главным фактором для него стал пример отца, который ранее добровольно отправился на фронт.

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Юлия Сафиулина
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