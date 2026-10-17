Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 08:39

Минобороны РФ сообщило о поражении электроподстанции в Житомире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В Житомире под удар российских войск попал важный энергетический объект, задействованный в электроснабжении предприятий украинской оборонной промышленности. О поражении распределительной подстанции сообщило Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, энергоузел отвечал за передачу и распределение электричества, необходимого для функционирования производственных мощностей военно-промышленного комплекса Украины.

Таким образом, целью атаки стала инфраструктура, обеспечивавшая энергией оборонные предприятия. Масштабы повреждений объекта в сообщении не уточняются.

За ночь рядом с Москвой уничтожили 144 дрона ВСУ
За ночь рядом с Москвой уничтожили 144 дрона ВСУ

Ранее Life.ru писал о поражении Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области, которая снабжала электричеством предприятия украинского ВПК. По данным Минобороны России, этот энергообъект обеспечивал работу заводов по производству, модернизации и ремонту вооружения и военной техники в столичном регионе.

Последние новости о ситуации в украинской армии и ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar