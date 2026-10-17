Минобороны РФ сообщило о поражении электроподстанции в Житомире

В Житомире под удар российских войск попал важный энергетический объект, задействованный в электроснабжении предприятий украинской оборонной промышленности. О поражении распределительной подстанции сообщило Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, энергоузел отвечал за передачу и распределение электричества, необходимого для функционирования производственных мощностей военно-промышленного комплекса Украины.

Таким образом, целью атаки стала инфраструктура, обеспечивавшая энергией оборонные предприятия. Масштабы повреждений объекта в сообщении не уточняются.

Ранее Life.ru писал о поражении Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области, которая снабжала электричеством предприятия украинского ВПК. По данным Минобороны России, этот энергообъект обеспечивал работу заводов по производству, модернизации и ремонту вооружения и военной техники в столичном регионе.