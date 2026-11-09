Российские войска ведут бои на юго-восточных подступах к Славянску и Николаевке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин ИС «Вести».

По словам Пушилина, российские подразделения при продвижении используют высоты и лесополосы. На этом участке фронта группировки войск «Южная» и «Западная» совместно продолжают охват Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР.

Ранее Пушилин рассказал о работе российских расчётов беспилотников на этом направлении. По его словам, они ведут разведку и выявляют мобильные группы ВСУ в городской застройке Краматорска.