Российские войска наступают широким фронтом на Славянско-Краснолиманском направлении, охватывая Славянско-Краматорскую агломерацию с двух сторон. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС «Вести».

«Здесь российские военнослужащие наступают широким фронтом, охватывая славянско-краматорскую агломерацию с юго-восточного и восточного флангов», — сообщил руководитель региона.

Особую роль в продвижении российских подразделений, по словам Пушилина, играют расчёты беспилотников. Они ведут разведку и выявляют мобильные группы ВСУ непосредственно в городской застройке Краматорска.

Прежде глава ДНР сообщал об ожесточённых боях на подступах к Николаевке и юго-восточным окраинам Славянска. Напряжённая обстановка также сохраняется в районе Красного Лимана, где российские подразделения отражают контратаки украинских формирований.

Ранее Life.ru сообщал, что Пушилин предупредил о нескольких крупных сражениях, которые ещё предстоят российской армии в ДНР. По его словам, говорить о скором установлении полного контроля над территорией региона преждевременно.