Глава ДНР Денис Пушилин сравнил нынешнее противостояние с неонацистскими силами с борьбой против фашизма в годы Великой Отечественной войны. По его мнению, Армия России столкнулась со «зверьём». Об этом он заявил ТАСС.

Пушилин считает, что неонацистские взгляды противостоящих России сил не скрываются, однако западные СМИ предпочитают игнорировать эту сторону конфликта. Он убеждён, что противодействовать таким силам следует с учётом опыта борьбы с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Пушилин заявил, что победа России позволит прекратить череду военных преступлений со стороны Вооружённых сил Украины. По его утверждению, это единственная возможность. Также он назвал серьёзным военным преступлением использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников. По его словам, подобные действия нарушают нормы международного гуманитарного права.