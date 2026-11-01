Победа России позволит прекратить череду военных преступлений со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение во время общения с ТАСС выразил глава ДНР Денис Пушилин.

«Конечно, здесь нужно только побеждать быстрее, это единственная возможность прекратить подобного рода преступления, в том числе военные, которые нарушают международные нормы права», — высказался глава республики.

Также Пушилин назвал серьёзным военным преступлением использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников. По его словам, подобные действия нарушают нормы международного гуманитарного права.

Ранее Пушилин сообщил, что боевые действия на территории ДНР пока далеки от завершения, а российским войскам предстоит пройти ещё несколько крупных сражений. По его оценке, говорить о скором установлении полного контроля над территорией региона преждевременно.