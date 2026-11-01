Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют российских военнопленных в качестве смертников. Он назвал такие действия серьёзным военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Об этом политик сообщил ТАСС.

По словам Пушилина, сообщения о подобных случаях не привлекли внимания международных СМИ и правозащитных организаций. При этом обвинения в адрес России, как утверждает глава ДНР, получают широкую огласку. Пушилин заявил, что РФ не прибегает к использованию пленных в качестве смертников, и назвал сложившуюся ситуацию примером двойных стандартов.

Ранее Пушилин сообщил, что боевые действия на территории ДНР пока далеки от завершения, а российским войскам предстоит пройти ещё несколько крупных сражений. По его оценке, говорить о скором установлении полного контроля над территорией региона преждевременно.