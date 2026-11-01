Московский суд заочно арестовал бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артура Артеменко по делу о применении запрещённых методов ведения войны. Следствие связывает его с обстрелами Донбасса, в результате которых погибли и пострадали 222 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Артеменко предъявили обвинение по первой части статьи 356 УК РФ. Она предусматривает ответственность за применение запрещённых средств и методов ведения войны. Ранее российские следователи также объявили о возбуждении дела против украинского военного, а МВД России внесло его в базу разыскиваемых лиц.

По версии следствия, с февраля 2017 года по июль 2019 года Артеменко занимал пост заместителя начальника Генштаба ВСУ и отдавал подчинённым распоряжения об обстрелах территории Донбасса. Следователи утверждают, что вследствие этих действий погибли и получили ранения 222 человека, среди которых 17 детей.

Суд избрал в отношении бывшего украинского военачальника меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного как основатель подразделения «Птицы Мадьяра». Российские правоохранители обвиняют их в причастности к террористическим актам в Старобельске и Брянской области. В отношении Иващенко суд установил двухмесячный срок содержания под стражей, который начнётся после его задержания в России либо передачи российским властям в порядке экстрадиции. Аналогичную меру пресечения суд назначил Бровди. Впоследствии Мосгорсуд проверил оба решения и оставил их в силе. Постановление в отношении Бровди прошло апелляционную проверку 7 августа, а решение об аресте Иващенко, которое Басманный суд вынес 7 сентября, также получило подтверждение вышестоящей инстанции.