Главу ГУР Украины и лидера «‎Птиц Мадьяра» заочно арестовали в Москве за теракты

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ, создателя «‎Птиц Мадьяра» Роберта Бровди. Их в причастности к терактам в Старобельске и Брянской области.

Иващенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории России. Аналогичную меру суд заочно избрал Бровди.

Решение в отношении Иващенко Басманный суд принял 7 сентября, после чего Мосгорсуд признал его законным. Постановление об аресте Бровди также прошло апелляционную проверку — Мосгорсуд оставил его в силе 7 августа.

Ранее Бровди уже получил в России заочный приговор по другому делу. В марте военный суд назначил ему пожизненное лишение свободы по делу о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой. По версии обвинения, журналистка погибла после подрыва на мине в Белгородской области, а приказ о дистанционном минировании местности отдал Бровди. В июне Анне Прокофьевой посмертно присудили премию ТЭФИ.