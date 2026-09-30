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Опубликовано 30 сентября, 15:45

Главу ГУР Украины и лидера «‎Птиц Мадьяра» заочно арестовали в Москве за теракты

Суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Иващенко и командующего БПЛА Бровди

Олег Иващенко и Роберт Бровди. Обложка © Wikipedia / Служба внешней разведки Украины, U.S. Army USArmyEURAF by Susanne Goebel

Олег Иващенко и Роберт Бровди. Обложка © Wikipedia / Служба внешней разведки Украины, U.S. Army USArmyEURAF by Susanne Goebel

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ, создателя «‎Птиц Мадьяра» Роберта Бровди. Их в причастности к терактам в Старобельске и Брянской области.

Иващенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории России. Аналогичную меру суд заочно избрал Бровди.

Решение в отношении Иващенко Басманный суд принял 7 сентября, после чего Мосгорсуд признал его законным. Постановление об аресте Бровди также прошло апелляционную проверку — Мосгорсуд оставил его в силе 7 августа.

Бровди в письме брату погибшего турецкого моряка позволил себе издевательские высказывания
Бровди в письме брату погибшего турецкого моряка позволил себе издевательские высказывания

Один из эпизодов дела связан с атакой беспилотников на общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. По данным российских властей, в результате удара погиб 21 человек, ещё 42 пострадали. Позднее генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что Иващенко и Бровди проходят обвиняемыми по уголовному делу об этом теракте.

Второй эпизод касается атаки беспилотника на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня. В салоне находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. Погибла сопровождавшая группу женщина, несколько человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а позднее объявил причастных к организации удара в международный розыск. Российская сторона впоследствии назвала Иващенко и Бровди предполагаемыми организаторами атаки.

Ранее Бровди уже получил в России заочный приговор по другому делу. В марте военный суд назначил ему пожизненное лишение свободы по делу о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой. По версии обвинения, журналистка погибла после подрыва на мине в Белгородской области, а приказ о дистанционном минировании местности отдал Бровди. В июне Анне Прокофьевой посмертно присудили премию ТЭФИ.

Больше новостей о расследованиях терактов, судебных делах и работе российских правоохранительных органов — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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