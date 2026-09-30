Главу ГУР Украины и лидера «Птиц Мадьяра» заочно арестовали в Москве за теракты
Суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Иващенко и командующего БПЛА Бровди
Олег Иващенко и Роберт Бровди. Обложка © Wikipedia / Служба внешней разведки Украины, U.S. Army USArmyEURAF by Susanne Goebel
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ, создателя «Птиц Мадьяра» Роберта Бровди. Их в причастности к терактам в Старобельске и Брянской области.
Иващенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории России. Аналогичную меру суд заочно избрал Бровди.
Решение в отношении Иващенко Басманный суд принял 7 сентября, после чего Мосгорсуд признал его законным. Постановление об аресте Бровди также прошло апелляционную проверку — Мосгорсуд оставил его в силе 7 августа.
Один из эпизодов дела связан с атакой беспилотников на общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. По данным российских властей, в результате удара погиб 21 человек, ещё 42 пострадали. Позднее генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что Иващенко и Бровди проходят обвиняемыми по уголовному делу об этом теракте.
Второй эпизод касается атаки беспилотника на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня. В салоне находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. Погибла сопровождавшая группу женщина, несколько человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а позднее объявил причастных к организации удара в международный розыск. Российская сторона впоследствии назвала Иващенко и Бровди предполагаемыми организаторами атаки.
Ранее Бровди уже получил в России заочный приговор по другому делу. В марте военный суд назначил ему пожизненное лишение свободы по делу о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой. По версии обвинения, журналистка погибла после подрыва на мине в Белгородской области, а приказ о дистанционном минировании местности отдал Бровди. В июне Анне Прокофьевой посмертно присудили премию ТЭФИ.
Больше новостей о расследованиях терактов, судебных делах и работе российских правоохранительных органов — в разделе «Терроризм» на Life.ru.