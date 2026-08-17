Бровди в письме брату погибшего турецкого моряка позволил себе издевательские высказывания

Командующий силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди направил брату погибшего турецкого моряка письмо, которое тот счёл насмешкой над родственником. Сообщение появилось после гибели Саваша Чакара на сухогрузе «Рейхан Сары» в Чёрном море, утверждает турецкое агентство İhlas Haber Ajansı.

Брат моряка, журналист Аббас Чакар, написал статью о Саваше, чтобы справиться с утратой. Через несколько дней под материалом появился комментарий в форме письма. По данным агентства, его отправили с официального электронного адреса Бровди. В сообщении говорилось, что погибший получил по заслугам.

«Он (Роберт Бровди. — Прим. Life.ru) полностью оправдал этот акт, который считается военным преступлением, эту бойню. <…> Я и так был зол, но после получения этого письма мой гнев удвоился», — рассказал Чакар в беседе с агентством.

Журналист назвал поведение представителей украинского командования неприемлемым. Он намерен обратиться в суд и привлечь причастных к ответственности.

Напомним, турецкий сухогруз «Рейхан Сары» атаковал беспилотник в Чёрном море. Судно следовало из порта Тамань в Трабзон. Один гражданин Турции, работавший в машинном отделении, погиб на месте. Ещё трое моряков получили ранения, медики доставили их в больницы. Сухогруз получил повреждения, но сохранил возможность продолжить плавание.