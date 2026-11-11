Российские военные поразили сухогруз, предположительно перевозивший вооружение и другое военное имущество для ВСУ. Удар был нанесён в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, судно использовалось для транспортировки грузов в интересах украинской армии. Для поражения подобных целей российские войска применяют беспилотные летательные аппараты.