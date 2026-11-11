Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с оружием для ВСУ у Одессы
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Российские военные поразили сухогруз, предположительно перевозивший вооружение и другое военное имущество для ВСУ. Удар был нанесён в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, судно использовалось для транспортировки грузов в интересах украинской армии. Для поражения подобных целей российские войска применяют беспилотные летательные аппараты.
Ранее Life.ru сообщал, что российские беспилотники поразили ещё один сухогруз с военным грузом в семи километрах от Одессы. По данным Минобороны РФ, атака произошла днём 10 ноября. Судно также перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ.