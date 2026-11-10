Мониторинговые каналы сообщили об атаках на мосты в Одесской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Одесской области Украины, по сообщениям мониторинговых Telegram-каналов, происходит массированная атака на мосты. Информация о возможных ударах по транспортной инфраструктуре региона появилась 10 ноября.
Какие именно мосты могли стать целями, сколько ударов было нанесено и есть ли повреждения, не уточняется. Данных об ограничениях движения также не поступало.
Ранее в ноябре уже сообщалось об атаках на мост через Днестровский лиман, соединяющий Каролино-Бугаз и Затоку. Эта переправа используется для автомобильного и железнодорожного сообщения в регионе.
Ранее Life.ru писал, что по мосту в Затоке за полчаса выпустили 18 ракет и авиабомб. По данным военных Telegram-каналов, серия ударов произошла в ночь на 3 ноября.
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