Киев, Харьков и Одесса рискуют стать непригодными для нормальной жизни предстоящей зимой, если Украина не договорится о прекращении огня. С таким предупреждением выступил офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский, обративший внимание на угрозу энергетического кризиса.

По оценке военного, продолжение боевых действий в зимний период может серьёзно осложнить ситуацию в крупнейших украинских городах. Особую опасность представляют возможные перебои с электричеством и работой коммунальной инфраструктуры.

Ярославский считает, что избежать наиболее тяжёлого сценария можно при достижении договорённостей о прекращении огня. В противном случае, по его прогнозу, Киев, Харьков и Одесса столкнутся с условиями, при которых повседневная жизнь населения окажется крайне затруднена.