Киев в топе: Названы три города Украины, которые могут стать непригодными для жизни
Боец ВСУ Ярославский: Киев, Харьков и Одесса могут стать непригодными для жизни
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Киев, Харьков и Одесса рискуют стать непригодными для нормальной жизни предстоящей зимой, если Украина не договорится о прекращении огня. С таким предупреждением выступил офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский, обративший внимание на угрозу энергетического кризиса.
По оценке военного, продолжение боевых действий в зимний период может серьёзно осложнить ситуацию в крупнейших украинских городах. Особую опасность представляют возможные перебои с электричеством и работой коммунальной инфраструктуры.
Ярославский считает, что избежать наиболее тяжёлого сценария можно при достижении договорённостей о прекращении огня. В противном случае, по его прогнозу, Киев, Харьков и Одесса столкнутся с условиями, при которых повседневная жизнь населения окажется крайне затруднена.
Ранее Life.ru сообщал, что Киеву, Одессе и другим крупным городам Украины предрекли отключения электричества продолжительностью до двух недель. Украинский энергетический эксперт Андриан Прокип предупредил, что такой сценарий возможен при повреждении ключевых линий, соединяющих города с общей энергосистемой страны.