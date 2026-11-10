Киев рискует фактически разделиться на два отдельных города из-за повреждений мостов через Днепр и возможной длительной остановки метро. Об этом предупредил заместитель председателя комитета Верховной рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко. По его словам, запланированные понтонные переправы не смогут полноценно заменить существующую транспортную сеть.

Депутат отметил, что ситуация может стать критической, если удары по инфраструктуре продолжатся, а власти не подготовят альтернативные маршруты. В таком случае сообщение между левым и правым берегами украинской столицы окажется серьёзно затруднено.

Для решения проблемы планируется построить два временных понтонных моста. На их возведение предусмотрено 2,2 миллиарда гривен, из которых 1,2 миллиарда выделит государственный бюджет, а ещё миллиард — власти Киева. Ожидается, что переправы появятся в феврале — начале марта 2027 года.

Однако их пропускная способность вызывает сомнения. Сейчас через киевские мосты ежедневно проезжает около 600 тысяч автомобилей. Перед проектом поставлена задача обеспечить хотя бы половину этого потока, но Крейденко не уверен, что две временные переправы смогут пропускать 300 тысяч машин в сутки.

Отдельную угрозу депутат видит в возможной длительной остановке метрополитена. По его оценке, дополнительные автобусные маршруты и городские электрички Kyiv City Express не смогут полностью заменить подземку, которая обеспечивает транспортное сообщение между берегами Днепра.

Крейденко предупредил, что без оперативных действий со стороны городских властей и профильного министерства Киев действительно может оказаться разделённым на две части. Чтобы избежать подобного сценария, он призвал наладить обследование повреждённых мостов, своевременно информировать жителей и организовать альтернативные маршруты.