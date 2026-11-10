В Киеве утром 10 ноября вновь возник транспортный коллапс из-за ограничений движения по Северному мосту через Днепр. Частично закрытая переправа продолжает создавать серьёзные проблемы автомобилистам, пытающимся добраться с одного берега украинской столицы на другой.

Видео © Телеграм / Троещина ФБ

После повреждения моста городским властям пришлось изменить схему проезда. Согласно сообщению киевской администрации, с левого берега на правый открыта лишь одна полоса, предназначенная исключительно для пассажирского транспорта. В обратном направлении работают две полосы, по которым могут двигаться автобусы и легковые автомобили.

Из-за ограничений нагрузка перераспределилась на другие переправы. Дополнительные заторы ранее возникли на подъездах к мосту Патона и Подольскому мостовому переходу. Чтобы облегчить движение, украинские власти ввели специальные схемы проезда и направили часть транспорта в объезд.