Кличко показал Северный мост после прилёта баллистики по Киеву. Мэр украинской столицы опубликовал видео с повреждённой переправы, на котором видны пробоины в дорожном полотне. По его словам, в сооружение попали несколько ракет.

Кличко показал Северный мост после прилёта. Видео © Telegram / Віталій Кличко

Кличко сообщил, что в результате попаданий пострадали дорожное покрытие, контактная сеть троллейбусов и линия электропередачи. Взрывной волной также повредило пять грузовых автомобилей, находившихся на парковке рядом с мостом.

На месте работают дорожные и коммунальные службы. Движение по Северному мосту полностью перекрыли в обоих направлениях. Специалисты обследуют конструкции, чтобы оценить масштаб повреждений. Сроки открытия переправы пока не называются.

Минобороны России также включило Северный мост в перечень целей ночного удара. По утверждению ведомства, переправа использовалась для переброски вооружения и военной техники ВСУ. Российские военные сообщили о поражении объектов военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры.

Среди названных Минобороны целей — предприятие «Меридиан» имени Королёва в Киеве, Государственный завод порошковой металлургии в Броварах, Трипольская ТЭС, подстанция «Киевская» напряжением 750 кВ и электроподстанция напряжением 330 кВ в Житомирской области.

Кроме того, российское военное ведомство заявило о поражении сухогруза в Чёрном море юго-восточнее Одессы. По информации Минобороны, судно перевозило на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

На фоне ночных ударов Кличко заявил о чрезвычайно сложной ситуации с энергоснабжением Киева. В городе нарушена работа систем отопления и водоснабжения.

Северный мост уже получал повреждения ранее. В начале октября Life.ru сообщал о километровых пробках у переправы после прилётов. Тогда автомобили пропускали небольшими группами, а ожидание проезда растягивалось на несколько часов. При этом движение полностью не прекращалось.

Ранее российские военные также наносили удары по другим объектам энергетики в столичном регионе. Так, 4 ноября Life.ru писал о поражении подстанций «Наливайковка» и «Чижовка» в Киевской и Житомирской областях. По информации Минобороны, для этого применялись беспилотники.