Северный мост в Киеве получил повреждения, движение по нему полностью перекрыли в обоих направлениях. Одновременно украинская столица столкнулась с серьёзными проблемами в работе систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По словам градоначальника, специалисты обследуют переправу и выясняют масштаб разрушений. Когда движение по мосту удастся восстановить, пока неизвестно.

Кличко также признал, что ситуация с энергоснабжением Киева остаётся чрезвычайно сложной. В городе нарушена работа систем отопления и водоснабжения. Кроме того, повреждения получили энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях.

Проблемы с городской инфраструктурой накапливались в течение последних дней. Ещё 6 ноября Life.ru сообщал, что после повреждения энергообъекта в Житомире коммунальные службы начали переводить насосные станции «Киевводоканала» на генераторы. При этом обеспечить резервным питанием всё оборудование оказалось невозможно.

Северный мост уже получал повреждения в начале октября. Тогда, как писал Life.ru, пострадали дорожное покрытие и контактная сеть троллейбусов. Из-за этого временно ограничивали движение транспорта с левого берега Днепра на правый.