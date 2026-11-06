Жители Киева столкнулись с серьёзными транспортными проблемами: привычная 20-минутная поездка между берегами Днепра теперь может занимать до двух часов. На дорогах образуются многокилометровые пробки, а общественный транспорт работает с перебоями. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Киев встал в многокилометровых пробках из-за транспортного коллапса / Видео © Telegram / ШоКиїв

Наиболее сложная ситуация складывается на подъездах к Южному мосту. Автомобилисты вынуждены часами стоять в заторах, пытаясь добраться с левого берега столицы на правый. При этом ограничения движения на переправе сохраняются, несмотря на частичное открытие моста 30 октября.

Сейчас проезд в направлении правого берега разрешён только по одной полосе для транспорта массой до десяти тонн. В обратную сторону прежние ограничения продолжают действовать. Из-за этого автомобилистам приходится перестраивать маршруты.