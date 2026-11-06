Киев накрыл транспортный коллапс — поездки между берегами растянулись на часы
Киев встал в многокилометровых пробках из-за ограничений на мостах
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Жители Киева столкнулись с серьёзными транспортными проблемами: привычная 20-минутная поездка между берегами Днепра теперь может занимать до двух часов. На дорогах образуются многокилометровые пробки, а общественный транспорт работает с перебоями. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
Киев встал в многокилометровых пробках из-за транспортного коллапса / Видео © Telegram / ШоКиїв
Наиболее сложная ситуация складывается на подъездах к Южному мосту. Автомобилисты вынуждены часами стоять в заторах, пытаясь добраться с левого берега столицы на правый. При этом ограничения движения на переправе сохраняются, несмотря на частичное открытие моста 30 октября.
Сейчас проезд в направлении правого берега разрешён только по одной полосе для транспорта массой до десяти тонн. В обратную сторону прежние ограничения продолжают действовать. Из-за этого автомобилистам приходится перестраивать маршруты.
Ранее Life.ru писал, что движение транспорта в Киеве осложнено непогодой — 6 ноября на украинскую столицу обрушились первый снег и град. Кроме того, в городе сохраняются серьёзные проблемы с электроснабжением, водой и отоплением. Сейчас в Киеве действуют графики отключения электричества, однако из-за сложной ситуации энергетикам периодически приходится вводить аварийные ограничения. В таких случаях жители не могут заранее узнать, когда в их домах снова появится свет.