В Черниговской области Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры ввели дополнительные аварийные отключения электричества. Ограничения затронули даже линии, от которых питаются критически важные объекты, сообщили в региональной энергокомпании «Черниговоблэнерго».

Существующих графиков оказалось недостаточно для поддержания стабильного электроснабжения. Энергетикам пришлось расширить ограничения, отключая в том числе потребителей, которые ранее не входили в графики. В компании объяснили, что такие меры необходимы для предотвращения ещё более масштабных перебоев. Отключения чередуют, чтобы жители могли получать электричество хотя бы на несколько часов в сутки.

Ситуацию осложняют повреждения энергетических объектов после воздушных атак. Специалисты продолжают восстановительные работы, однако стабильность подачи электроэнергии пока не гарантируется. На 5 ноября в Черниговской области также установлены графики почасовых отключений по распоряжению «Укрэнерго».

Энергетики предупреждают, что расписание может меняться. Жителей просят экономно расходовать электричество, особенно в домах, подключённых к линиям, обеспечивающим работу критической инфраструктуры.