Блэкаут после атаки затронул критическую инфраструктуру Черниговской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Черниговской области Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры ввели дополнительные аварийные отключения электричества. Ограничения затронули даже линии, от которых питаются критически важные объекты, сообщили в региональной энергокомпании «Черниговоблэнерго».
Существующих графиков оказалось недостаточно для поддержания стабильного электроснабжения. Энергетикам пришлось расширить ограничения, отключая в том числе потребителей, которые ранее не входили в графики. В компании объяснили, что такие меры необходимы для предотвращения ещё более масштабных перебоев. Отключения чередуют, чтобы жители могли получать электричество хотя бы на несколько часов в сутки.
Ситуацию осложняют повреждения энергетических объектов после воздушных атак. Специалисты продолжают восстановительные работы, однако стабильность подачи электроэнергии пока не гарантируется. На 5 ноября в Черниговской области также установлены графики почасовых отключений по распоряжению «Укрэнерго».
Энергетики предупреждают, что расписание может меняться. Жителей просят экономно расходовать электричество, особенно в домах, подключённых к линиям, обеспечивающим работу критической инфраструктуры.
Ранее Life.ru рассказывал о регионах Украины с наиболее тяжёлой ситуацией с электроснабжением. Владимир Зеленский сообщил, что самые серьёзные проблемы возникли в Киеве, где жители и предприятия часами остаются без света и воды. Сложная обстановка также сохраняется в Черниговской, Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях. Зеленский потребовал ускорить восстановление повреждённой энергетической инфраструктуры и обеспечить население электричеством, теплом и водой.