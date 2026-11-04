Киев столкнулся с многочасовыми отключениями электричества и воды, а проблемы с энергоснабжением охватили ещё несколько регионов Украины. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась именно в столице, сообщил Владимир Зеленский.

«Особенно сложная ситуация сложилась в Киеве, где жители и предприятия часами остаются без электричества и воды», — заявил украинский лидер.

По его словам, серьёзные трудности с электроснабжением сохраняются в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях. Отдельно Зеленский упомянул Донецкую область, где ситуацию осложняют боевые действия, и южные регионы страны, столкнувшиеся с экстренными отключениями.

На фоне энергетического кризиса Киев договорился с зарубежными партнёрами о новых пакетах помощи. Речь идёт о поддержке энергосистемы и пополнении запасов оборудования, необходимого для восстановления повреждённой инфраструктуры.

Зеленский потребовал от государственных структур, местных властей и энергетических компаний максимально ускорить ремонтные работы. По его словам, обеспечение населения электричеством, теплом и водой должно оставаться приоритетом независимо от формы собственности обслуживающих организаций.

Ситуация обострилась после серии массированных ударов по украинским энергообъектам. В нескольких областях повреждены электростанции и подстанции, из-за чего энергетики вынуждены вводить аварийные ограничения подачи электричества.