Киев разбудила серия взрывов
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В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О громких звуках в украинской столице сообщают местные издания ТСН и «Общественное. Новости».
Утром 4 ноября в городе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. В Киевской городской военной администрации сообщили о падении обломков на открытой территории рядом с частным домом в Деснянском районе. Сведения о возможных последствиях проверяются.
Накануне украинская столица также подверглась воздушной атаке. Как ранее сообщал Life.ru, в ночь на 3 ноября в нескольких районах Киева прогремела серия взрывов. Уже вечером мэр города Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением чрезвычайно сложной. По его словам, повреждения регионального энергоузла привели к экстренным отключениям электричества и сбоям в работе общественного транспорта.