В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О громких звуках в украинской столице сообщают местные издания ТСН и «Общественное. Новости».

Утром 4 ноября в городе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. В Киевской городской военной администрации сообщили о падении обломков на открытой территории рядом с частным домом в Деснянском районе. Сведения о возможных последствиях проверяются.