Ситуация с электроснабжением Киева стала чрезвычайно сложной из-за повреждения объектов регионального энергоузла. В украинской столице наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением и работой общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

«Ситуация с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложная... Были повреждены объекты киевского регионального энергоузла», — заявил градоначальник.

По словам Кличко, положение осложняется повреждением объектов генерации и сетей передачи электроэнергии по всей Украине. Нарушения в работе энергосистемы затрагивают не только столицу, но и другие регионы страны.

Из-за повреждений компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электричества в Киеве и области. Энергетики проводят восстановительные работы, однако сроки полной нормализации электроснабжения пока не называются.

Ранее Life.ru сообщал об экстренных отключениях электричества в Киеве и Киевской области. Из-за повреждения регионального энергоузла в городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта. Энергетическая компания ДТЭК подтвердила введение аварийных ограничений, при которых обычные почасовые графики отключений перестают действовать.