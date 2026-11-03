В Киеве в ночь на 3 ноября прогремела серия взрывов. В украинской столице была объявлена воздушная тревога, сообщает агентство «Укринформ».

По данным журналистов, громкие звуки раздались в нескольких частях города. При этом районы, где именно произошли взрывы, не уточняются. Информации о возможных разрушениях пока не поступало.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве также отображался на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.

Ранее Life.ru сообщал, что экономика Украины потеряла около 4,28 миллиарда долларов из-за взрывов на различных объектах с января по октябрь 2026 года. Ущерб составил 1,9% номинального ВВП страны без учёта возможных потерь металлургической отрасли. Взрывы затронули энергетические предприятия, склады, портовую инфраструктуру и объекты военно-промышленного комплекса. На этом фоне Национальный банк Украины ухудшил прогноз по экономике на 2026 год, ожидая сокращения ВВП на 0,4%.