Харьков разбудил мощный взрыв без объявления воздушной тревоги
В Харькове прогремел взрыв без объявления воздушной тревоги
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В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв, несмотря на отсутствие объявленной воздушной тревоги в регионе. О происшествии сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
По информации журналистов, громкий звук раздался в городе, хотя система оповещения населения об угрозе с воздуха на тот момент не была задействована. Обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Сведения о возможных разрушениях, пострадавших и причинах взрыва в сообщении не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал о другом взрыве, прогремевшем в Харькове 24 октября. Тогда происшествие произошло на фоне действовавшей в области воздушной тревоги. При этом подробности инцидента и возможные последствия первоначально не раскрывались.
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