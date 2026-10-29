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Опубликовано 29 октября, 08:44

Харьков разбудил мощный взрыв без объявления воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв без объявления воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв, несмотря на отсутствие объявленной воздушной тревоги в регионе. О происшествии сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По информации журналистов, громкий звук раздался в городе, хотя система оповещения населения об угрозе с воздуха на тот момент не была задействована. Обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Сведения о возможных разрушениях, пострадавших и причинах взрыва в сообщении не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал о другом взрыве, прогремевшем в Харькове 24 октября. Тогда происшествие произошло на фоне действовавшей в области воздушной тревоги. При этом подробности инцидента и возможные последствия первоначально не раскрывались.

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Владимир Озеров
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