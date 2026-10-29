Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 08:16

ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска нанесли удар по морскому сухогрузу, перевозившему в порт Одессы военное имущество и продукцию двойного назначения, предназначенные для украинской армии. О поражении судна сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации военного ведомства, корабль использовался для доставки грузов, необходимых для обеспечения подразделений ВСУ. Подробности операции, название судна и характер полученных им повреждений пока не уточняются.

Российские военные продолжают наносить удары по объектам морской логистики, которые, по данным Минобороны, задействованы в снабжении украинских формирований. Подобные операции ранее проводились как непосредственно в портах Одесской области, так и против судов во время перехода по Чёрному морю.

Разнесли логистику в щепки: Армия России нанесла сокрушительный удар по порту Черноморск
Разнесли логистику в щепки: Армия России нанесла сокрушительный удар по порту Черноморск

Ранее Life.ru сообщал о поражении российскими войсками инфраструктуры порта Килия в Одесской области. По сведениям Минобороны, объекты использовались для приёма, разгрузки и хранения военного имущества, поступавшего на Украину из-за рубежа.

Новости о действиях российских войск и сводках военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar