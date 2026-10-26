Разнесли логистику в щепки: Армия России нанесла сокрушительный удар по порту Черноморск

Российские военные атаковали логистическую сеть противника в Одесской области. Целями высокоточных ударов стали погрузочные мощности трёх причалов черноморского порта, заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, огневое поражение было нанесено четырем складским зонам на территории гавани. По сведениям профильного ведомства, в этих ангарах украинская сторона размещала грузы военного и двойного назначения, использовавшиеся для снабжения ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по цеху безэкипажных катеров в том же порту. В сообщении от 24 октября Минобороны РФ также заявило о поражении сухогруза, который направлялся в Одессу с грузами для украинских подразделений.