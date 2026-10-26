Разнесли логистику в щепки: Армия России нанесла сокрушительный удар по порту Черноморск
В Черноморске поражены терминалы и склады с военным имуществом ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские военные атаковали логистическую сеть противника в Одесской области. Целями высокоточных ударов стали погрузочные мощности трёх причалов черноморского порта, заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, огневое поражение было нанесено четырем складским зонам на территории гавани. По сведениям профильного ведомства, в этих ангарах украинская сторона размещала грузы военного и двойного назначения, использовавшиеся для снабжения ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по цеху безэкипажных катеров в том же порту. В сообщении от 24 октября Минобороны РФ также заявило о поражении сухогруза, который направлялся в Одессу с грузами для украинских подразделений.
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