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Опубликовано 26 октября, 08:28

Разнесли логистику в щепки: Армия России нанесла сокрушительный удар по порту Черноморск

В Черноморске поражены терминалы и склады с военным имуществом ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные атаковали логистическую сеть противника в Одесской области. Целями высокоточных ударов стали погрузочные мощности трёх причалов черноморского порта, заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, огневое поражение было нанесено четырем складским зонам на территории гавани. По сведениям профильного ведомства, в этих ангарах украинская сторона размещала грузы военного и двойного назначения, использовавшиеся для снабжения ВСУ.

Российские военные ликвидировали сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Одессу
Российские военные ликвидировали сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Одессу

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по цеху безэкипажных катеров в том же порту. В сообщении от 24 октября Минобороны РФ также заявило о поражении сухогруза, который направлялся в Одессу с грузами для украинских подразделений.

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Оксана Попова
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