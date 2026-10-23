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Опубликовано 23 октября, 22:44

Российские военные ликвидировали сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Одессу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Судно использовалось для доставки имущества для украинских военных. Атака была проведена в ходе дневных ударов по объектам, задействованным в снабжении ВСУ.

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Ранее Минобороны сообщило о поражении 14 сухогрузов и контейнеровоза за неделю. В ведомстве уточнили, что атакованные суда были задействованы в доставке вооружения, военной техники и продукции двойного назначения, предназначенной для нужд ВСУ.

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Артур Лапсаков
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