Российские военные ликвидировали сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Одессу

Российские военные поразили сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Судно использовалось для доставки имущества для украинских военных. Атака была проведена в ходе дневных ударов по объектам, задействованным в снабжении ВСУ.