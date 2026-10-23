«Букет Гераней» отправился к объектам ВСУ и был «вручён» точно по адресу

Российские военные серией атак при помощи беспилотников «Герань» нанесли серьёзный урон вооружению ВСУ. Под удар операторов БПЛА Центра «Рубикон» попали сразу два важных боевых объекта противника. Информацией делится Минобороны РФ.

Удары ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Речь идёт о поражении мобильных ЗРК NASAMS норвежского производства вблизи населённых пунктов Широкое и Башмачка в Днепропетровской области. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция П-18 «Малахит» вблизи Котляровки в ДНР.

«Отправили врагу букет «Гераней», — коротко подписали соответствующее видео нашей атаки в военном ведомстве.

Ранее российские войска нанесли удар по расположенному в Киеве сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов», где производились крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и дроны.