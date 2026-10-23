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Опубликовано 23 октября, 15:44

«Букет Гераней» отправился к объектам ВСУ и был «вручён» точно по адресу

Минобороны РФ сообщило об отправке врагу букета «Гераней»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские военные серией атак при помощи беспилотников «Герань» нанесли серьёзный урон вооружению ВСУ. Под удар операторов БПЛА Центра «Рубикон» попали сразу два важных боевых объекта противника. Информацией делится Минобороны РФ.

Удары ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Речь идёт о поражении мобильных ЗРК NASAMS норвежского производства вблизи населённых пунктов Широкое и Башмачка в Днепропетровской области. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция П-18 «Малахит» вблизи Котляровки в ДНР.

«Отправили врагу букет «Гераней», — коротко подписали соответствующее видео нашей атаки в военном ведомстве.

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Татьяна Миссуми
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