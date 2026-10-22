Армия России ударила по авиазаводу «Антонов» в Киеве

Российские войска нанесли удар по расположенному в Киеве сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов», где производились крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и дроны. Об этом доложили утром 22 октября в Минобороны РФ.

«В результате удара поражены в городе Киев <…> сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство БПЛА большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9», — сказано в сообщении МО.

Ранее российское оборонное ведомство узнало, что на мощностях «Антонова» велись разработка военных летательных аппаратов, а также сборка и модернизация дальнобойных беспилотников, в том числе Ан-196 «Лютый».