Российские войска поразили в Киеве предприятие «Умные боеприпасы»
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Российские войска поразили в Киеве предприятие «Умные боеприпасы», где, по данным Минобороны РФ, собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические FP-9.
«Поражены в городе Киеве и Киевской области: промышленное предприятие (ООО «Умные боеприпасы») в городе Киеве, осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
FP-5 и FP-9 входят в линейку дальнобойных разработок украинской компании Fire Point. Life.ru подробно рассказывал о производителе и его ракетных и беспилотных проектах. «Фламинго» позиционируется разработчиком как крылатая ракета, а FP-9 — как более новый баллистический проект.
В августе на Украине показали новый макет FP-9 на оборонной выставке в Дании. Разработчик заявлял для ракеты дальность до 855 километров и боевую часть массой до 800 килограммов, однако реальные характеристики и готовность системы к серийному применению независимо не подтверждались.
По объектам, которые российская сторона связывает с производством вооружений Fire Point, удары наносились и ранее. В конце августа Минобороны сообщило о поражении под Киевом производства компонентов для ракет «Фламинго». В сентябре Life.ru разбирался в масштабах производства Fire Point и других её дальнобойных систем. А 2 октября Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении другой разработки компании — баллистической ракеты FP-7.
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