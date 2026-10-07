Российские войска поразили в Киеве предприятие «Умные боеприпасы», где, по данным Минобороны РФ, собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические FP-9.

«Поражены в городе Киеве и Киевской области: промышленное предприятие (ООО «Умные боеприпасы») в городе Киеве, осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

FP-5 и FP-9 входят в линейку дальнобойных разработок украинской компании Fire Point. Life.ru подробно рассказывал о производителе и его ракетных и беспилотных проектах. «Фламинго» позиционируется разработчиком как крылатая ракета, а FP-9 — как более новый баллистический проект.

В августе на Украине показали новый макет FP-9 на оборонной выставке в Дании. Разработчик заявлял для ракеты дальность до 855 километров и боевую часть массой до 800 килограммов, однако реальные характеристики и готовность системы к серийному применению независимо не подтверждались.