Зеленский заявил о первом боевом применении украинской ракеты FP-7

Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше — производство», — написал Зеленский.

FP-7 входит в линейку Fire Point; Life.ru отдельно собрал, что известно о компании, FP-1, FP-5 «Фламинго» и других проектах.

FP-7 разработала украинская компания Fire Point. Заявленная дальность ракеты составляет около 250 километров, масса боевой части — примерно 150 килограммов. Систему рассчитывают использовать против логистических узлов, позиций ПВО и других целей на оперативной глубине.

Life.ru писал об испытаниях FP-7 ещё в феврале. Тогда разработчики заявляли скорость до 1500 метров в секунду и круговое вероятное отклонение около 14 метров.

FP-7 входит в линейку разработок Fire Point. Компания также занимается крылатой ракетой FP-5 «Фламинго», проектом более дальнобойной FP-9 и противоракетой FP-7.X. Life.ru подробно рассказывал о Fire Point и её ракетных и беспилотных разработках.