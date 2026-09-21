Зеленского обвинили во лжи после слов о первом успешном ударе «Пеликаном» по Москве

Утверждение Владимира Зеленского о первом успешном применении ракеты «Пеликан» по целям в Подмосковье и Москве вызывает сомнения. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил «Газете.ru», что эта версия не выдерживает проверки.

Первый аргумент — дальность. По словам Кнутова, подобные ракеты летят на 300–400 км, чего не хватило бы даже для подлёта к Москве. Второй — отсутствие обломков: никаких следов «Пеликана» после атаки в ночь на 20 сентября не нашли.

При этом обломки ракет «Фламинго», которые, как утверждается, применялись в том же ударе, уже обнаружены. О новой ракете данных нет.

«Зеленский утверждал, что ВСУ впервые успешно применили ракету FP-7, которая более известна под названием «Пеликан». Это не может быть правдой по нескольким причинам», — сказал эксперт.

Он допустил, что «Пеликан» мог сбиться с курса и не долететь до России — тогда обломков действительно не будет. Другой вариант: ракету вообще не применяли, а заявление прозвучало для весомости.

Кнутов напомнил, что FP-7 создана на базе советской 5В55 от комплекса С-300. Такие ракеты российские войска, по его словам, хорошо умеют сбивать.

«Даже если «Пеликан» был выпущен успешно и будет дальше применяться в ходе СВО, то я считаю, что для российских войск эта ракета никакой опасности не представляет», — заключил он.

Атака в ночь на 20 сентября стала одной из крупнейших за всё время. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы с начала налёта отразили более 1600 беспилотников на разных рубежах, в том числе около 450 — на подлёте к столице. Несколько аппаратов, по его словам, достигли территории Московского НПЗ, ещё один попал в жилой дом. Life.ru собрал главное о массированной атаке. Военкор Коц считает, что массированный налёт БПЛА связан с проведением выборов в РФ.