Выборы и поиск слабых мест ПВО: Коц объяснил масштабную атаку дронов на Москву

Массированная атака украинских беспилотников на Москву напрямую связана с проходившими в России выборами, считает военкор Александр Коц. По его версии, одной из целей налёта могла стать попытка повлиять на проведение голосования.

«Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», — написал Коц в телеграм-канале.

Другой возможной причиной военкор назвал стремление продемонстрировать возможность наносить удары по российской столице. Эту версию Коц также связал с недавними заявлениями Владимира Зеленского о продолжении боевых действий.

Кроме того, журналист предположил, что дроны могли использоваться для изучения работы противовоздушной обороны Москвы и поиска потенциально уязвимых участков. Полученные данные теоретически могут использоваться при последующих атаках, предупредил он.

Атака в ночь на 20 сентября стала одной из крупнейших за всё время. Сергей Собянин сообщил, что российские силы с начала налёта отразили более 1600 беспилотников на разных рубежах, в том числе около 450 — на подлёте к Москве. Несколько аппаратов, по его словам, достигли территории Московского НПЗ, ещё один попал в жилой дом. Life.ru собрал главное о массированной атаке.