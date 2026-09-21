«Авиаматка» для FPV: В группировке «Днепр» рассказали о дальности новой «Молнии»

Модернизированный российский беспилотник «Молния», используемый как носитель FPV-дрона, смог преодолеть до 70 километров. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 49-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Донской.

«Заявлено 30 километров, а долетали ребята и на 70 километров. Показывает себя эффективно», — сообщил военнослужащий.

Модификацию «Молнии» создали бойцы 49-й армии в полевых лабораториях на Херсонском направлении. По словам Донского, аппарат уже прошёл испытания и применяется подразделением.

Схема предполагает, что «Молния» несёт закреплённый на ней FPV-дрон. При приближении к нужному району тот отделяется от носителя и выполняет свою задачу, а сама «Молния» может использоваться для объективного контроля.

После этого носитель, как рассказал Донской, способен направиться к той же либо другой цели. Из-за такой схемы применения военнослужащий сравнил модернизированный беспилотник с «авиаматкой», доставляющей FPV-дроны на большую дистанцию.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как расчёты бригады беспилотных систем «Смерш» поразили группу военнослужащих ВСУ на Славянском направлении. Группу обнаружили во время воздушной разведки в густом кустарнике, после чего координаты передали операторам ударных дронов. В результате атаки были поражены все обнаруженные военнослужащие.