Кустарник не укрыл: Дроны «Смерша» разгромили группу ВСУ под Славянском
Минобороны: Дроны «Смерша» поразили группу ВСУ на Славянском направлении
Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ у Славянска. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ.
Расчёты бригады беспилотных систем «Смерш» ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Славянском направлении. Минобороны РФ сообщило об этом, публикуя кадры работы подразделения.
Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ у Славянска. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ.
Группу обнаружили во время воздушной разведки в густой кустарниковой растительности. Украинские военнослужащие находились рассредоточенно, после чего координаты целей передали операторам ударных беспилотников.
Дальше расчёты разведывательных и ударных дронов действовали совместно. В Минобороны отметили, что в результате атаки были поражены все обнаруженные военные противника.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжают продвигаться на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По данным Минобороны РФ, подразделения преодолевают укреплённые рубежи ВСУ на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Военнослужащий Южной группировки с позывным Салют рассказывал, что украинским подразделениям на этом участке приходится отходить на заранее подготовленные второй и третий эшелоны обороны.
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