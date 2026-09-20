Кустарник не укрыл: Дроны «Смерша» разгромили группу ВСУ под Славянском

Расчёты бригады беспилотных систем «Смерш» ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Славянском направлении. Минобороны РФ сообщило об этом, публикуя кадры работы подразделения.

Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ у Славянска. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ.

Группу обнаружили во время воздушной разведки в густой кустарниковой растительности. Украинские военнослужащие находились рассредоточенно, после чего координаты целей передали операторам ударных беспилотников.

Дальше расчёты разведывательных и ударных дронов действовали совместно. В Минобороны отметили, что в результате атаки были поражены все обнаруженные военные противника.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжают продвигаться на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По данным Минобороны РФ, подразделения преодолевают укреплённые рубежи ВСУ на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Военнослужащий Южной группировки с позывным Салют рассказывал, что украинским подразделениям на этом участке приходится отходить на заранее подготовленные второй и третий эшелоны обороны.