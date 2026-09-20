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Опубликовано 20 сентября, 13:58

Кустарник не укрыл: Дроны «Смерша» разгромили группу ВСУ под Славянском

Минобороны: Дроны «Смерша» поразили группу ВСУ на Славянском направлении

Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ у Славянска. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ.

Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ у Славянска. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ.

Расчёты бригады беспилотных систем «Смерш» ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Славянском направлении. Минобороны РФ сообщило об этом, публикуя кадры работы подразделения.

Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ у Славянска. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ.

Группу обнаружили во время воздушной разведки в густой кустарниковой растительности. Украинские военнослужащие находились рассредоточенно, после чего координаты целей передали операторам ударных беспилотников.

Дальше расчёты разведывательных и ударных дронов действовали совместно. В Минобороны отметили, что в результате атаки были поражены все обнаруженные военные противника.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжают продвигаться на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По данным Минобороны РФ, подразделения преодолевают укреплённые рубежи ВСУ на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Военнослужащий Южной группировки с позывным Салют рассказывал, что украинским подразделениям на этом участке приходится отходить на заранее подготовленные второй и третий эшелоны обороны.

Главные сводки Минобороны, новости о вооружении и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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