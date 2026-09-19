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Опубликовано 19 сентября, 07:11

Российские войска вышли в центр Доброполья: Минобороны сообщило об уличных боях

Минобороны: ВС РФ ведут уличные бои в центре Доброполья

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские подразделения ведут уличные бои в центральной части Доброполья в ДНР. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наиболее интенсивные боевые действия сейчас идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации.

«Соединения и воинские части Южной группировки войск и группировки войск «Центр» преодолевают укреплённые рубежи обороны противника на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Ведутся уличные бои в центральном районе Доброполья», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Life.ru сообщал, что боевые действия развернулись непосредственно в Доброполье — в северной и южной частях города. Глава ДНР Денис Пушилин тогда отмечал, что на юге столкновения идут в районе многоэтажной застройки, а на севере — в частном секторе.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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