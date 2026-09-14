Бои за ключевой узел снабжения ВСУ развернулись в самом Доброполье

Боевые действия идут непосредственно в Доброполье в ДНР — в северной и южной частях города. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас бои идут непосредственно в самом Доброполье: в южной части — многоэтажная застройка, ну и частный сектор, который расположен в северной части, там тоже уже разворачиваются боевые действия», — сказал Пушилин.

По его словам, на юге города бои идут в районе многоэтажной застройки, а на севере — в частном секторе.

Пушилин также назвал Доброполье одним из ключевых логистических узлов, который ВСУ длительное время использовали для снабжения подразделений в Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее российские подразделения заняли выгодные рубежи на Добропольском направлении после освобождения Кучерова Яра. Операцию провели военнослужащие 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».